Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Parma y Cagliari. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

24 de febrero de 2026, 8:43 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Parma y Cagliari, por la fecha 27 de la Serie A, se jugará el próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Cagliari

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma logró un triunfo por 1-0 ante Milan. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de empatar 0-0 ante Lazio. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 5 tantos.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Cagliari quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 32 puntos (8 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5426159221
3Napoli5026155612
12Parma32268810-12
13Cagliari29267811-7

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

