Parma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 30 de la Serie A se jugará el próximo sábado 21 de marzo a las 09:00 horas.
Así llegan Parma y Cremonese
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Torino. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 6.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese viene de caer en su estadio ante Fiorentina por 1 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 0.
El local está en el décimo segundo puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|68
|29
|22
|2
|5
|42
|2
|Milan
|60
|29
|17
|9
|3
|23
|3
|Napoli
|59
|29
|18
|5
|6
|15
|12
|Parma
|34
|29
|8
|10
|11
|-15
|18
|Cremonese
|24
|29
|5
|9
|15
|-21
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Lazio: 4 de abril - 13:45 horas
- Fecha 32: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Bologna: 5 de abril - 08:00 horas
- Fecha 32: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas