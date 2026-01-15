Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Parma y Genoa. El partido se jugará en el estadio Ennio Tardini el domingo 18 de enero a las 06:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

15 de enero de 2026, 12:54 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Parma y Genoa correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio Ennio Tardini desde las 06:30 horas, el domingo 18 de enero.

Así llegan Parma y Genoa

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma venció 2-1 a Lecce en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa venció en casa a Cagliari por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 6 en su arco.

Fútbol

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Bologna vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4019117115
3Napoli4020124413
14Parma2220578-8
15Genoa1920479-7

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

Más de Fútbol

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Parma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Bologna vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Aston Villa vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Wolverhampton vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Noticias Destacadas