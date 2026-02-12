Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Parma y Hellas Verona se miden en el estadio Ennio Tardini el domingo 15 de febrero a las 09:00 horas.

DataFactory .

12 de febrero de 2026, 8:08 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 25 de la Serie A, Hellas Verona y Parma se enfrentan el domingo 15 de febrero desde las 09:00 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Hellas Verona

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma viene de ganar en su encuentro anterior a Bologna con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 2 a favor.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Hellas Verona finalizó con un empate 0-0 ante Pisa. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 10 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 9 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
14Parma26246810-14
20Hellas Verona15242913-23

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Milan: 22 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Sassuolo: 20 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

