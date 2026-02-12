Parma vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Por la fecha 25 de la Serie A, Hellas Verona y Parma se enfrentan el domingo 15 de febrero desde las 09:00 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Hellas Verona

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma viene de ganar en su encuentro anterior a Bologna con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 2 a favor.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Hellas Verona finalizó con un empate 0-0 ante Pisa. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 10 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 9 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 14 Parma 26 24 6 8 10 -14 20 Hellas Verona 15 24 2 9 13 -23

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Milan: 22 de febrero - 12:00 horas

Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Sassuolo: 20 de febrero - 14:45 horas

Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Hellas Verona, según país