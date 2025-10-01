Parma vs Lecce: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 6 de la Serie A

El juego entre Parma y Lecce se disputar� el pr�ximo s�bado 4 de octubre por la fecha 6 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

As� llegan Parma y Lecce

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen �nimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

�ltimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma gan� por 2-1 el juego pasado ante Torino. En los �ltimos 4 partidos disputados perdi� 2 encuentros y empat� 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 3.

�ltimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Lecce finaliz� en empate por 2-2 ante Bologna. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logr� convertir 4 goles y le han marcado 10.

Los resultados de las �ltimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitri�n, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el �ltimo duelo entre ambos equipos fue el 31 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce lo gan� por 1 a 3.

El local est� en el d�cimo cuarto puesto y alcanz� 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y est� en el vig�simo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 14 Parma 5 5 1 2 2 -3 20 Lecce 2 5 0 2 3 -6

Pr�ximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Genoa: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas

Pr�ximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 09:00 horas

Horario Parma y Lecce, seg�n pa�s