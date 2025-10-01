Suscribirse

F�tbol - Italia - Serie A

Parma vs Lecce: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 6 de la Serie A

Parma y Lecce se enfrentan en el estadio Ennio Tardini. El duelo se jugar� el s�bado 4 de octubre desde las 08:00 horas.

DataFactory .

1 de octubre de 2025, 3:31 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Parma y Lecce se disputar� el pr�ximo s�bado 4 de octubre por la fecha 6 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

As� llegan Parma y Lecce

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen �nimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

�ltimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma gan� por 2-1 el juego pasado ante Torino. En los �ltimos 4 partidos disputados perdi� 2 encuentros y empat� 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 3.

�ltimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Lecce finaliz� en empate por 2-2 ante Bologna. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logr� convertir 4 goles y le han marcado 10.

Los resultados de las �ltimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitri�n, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el �ltimo duelo entre ambos equipos fue el 31 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce lo gan� por 1 a 3.

El local est� en el d�cimo cuarto puesto y alcanz� 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y est� en el vig�simo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
14Parma55122-3
20Lecce25023-6

Pr�ximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Genoa: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas

Pr�ximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 09:00 horas

Horario Parma y Lecce, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Per�: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Somos el hazmerreír del mundo”: declaración de un expresidente enfureció a Gustavo Petro. Así fue su reacción

2. Fracasó la imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos. Esta es la nueva fecha

3. Álvaro Uribe pide a los colombianos “todo el esfuerzo” para derrotar a Gustavo Petro en 2026: “El presidente insiste en chismes”

4. Pico y placa en Medellín: consulte horarios y restricciones de este jueves 2 de octubre

5. Giro drástico en Atlético Nacional: confirman última decisión sobre el reemplazo de Gandolfi

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.