Parma vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Parma y Milan se enfrentan en el estadio Ennio Tardini, con el arbitraje de Marco Di Bello. El duelo se jugará el sábado 8 de noviembre desde las 14:45 horas.

5 de noviembre de 2025, 3:04 p. m.
El juego entre Parma y Milan se disputará el próximo sábado 8 de noviembre por la fecha 11 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Milan

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma busca levantarse de su derrota ante Bologna en el Ennio Tardini. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 2 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Roma. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 4 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan lo ganó por 3 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 1 PP).

Para Milan se avecina una jornada especial cuando se mida en el "Derby della Madonnina" ante Inter. El encuentro se disputará el 23 de noviembre, a partir de las 14:45 horas en el estadio San Siro.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Di Bello.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
4Roma21107035
16Parma710145-7

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 06:30 horas

Horario Parma y Milan, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

