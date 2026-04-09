Parma vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

El juego entre Parma y Napoli se disputará el próximo domingo 12 de abril por la fecha 32 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.
Así llegan Parma y Napoli
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Parma se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Lazio. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Napoli derrotó 1-0 a Milan. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En ellos, marcó 8 goles y sufrió 3 en contra.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 0-0.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 35 puntos (8 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 65 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (20 PG - 5 PE - 6 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Di Bello.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|72
|31
|23
|3
|5
|45
|2
|Napoli
|65
|31
|20
|5
|6
|17
|3
|Milan
|63
|31
|18
|9
|4
|23
|4
|Como 1907
|58
|31
|16
|10
|5
|31
|13
|Parma
|35
|31
|8
|11
|12
|-17
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 33: vs Udinese: 18 de abril - 08:00 horas
- Fecha 34: vs Pisa: 25 de abril - 08:00 horas
- Fecha 35: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 33: vs Lazio: 18 de abril - 11:00 horas
- Fecha 34: vs Cremonese: 24 de abril - 13:45 horas
- Fecha 35: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Napoli, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas