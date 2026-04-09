Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

Parma y Napoli se enfrentan en el estadio Ennio Tardini, con el arbitraje de Marco Di Bello. El duelo se jugará el domingo 12 de abril desde las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

9 de abril de 2026, 11:12 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Parma y Napoli se disputará el próximo domingo 12 de abril por la fecha 32 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Napoli

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Parma se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Lazio. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Napoli derrotó 1-0 a Milan. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En ellos, marcó 8 goles y sufrió 3 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 35 puntos (8 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 65 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (20 PG - 5 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Di Bello.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7231233545
2Napoli6531205617
3Milan6331189423
4Como 190758311610531
13Parma353181112-17

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 33: vs Udinese: 18 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 34: vs Pisa: 25 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 35: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 33: vs Lazio: 18 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 34: vs Cremonese: 24 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 35: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Napoli, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas