Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Parma y Udinese se enfrentan en el estadio Ennio Tardini. El duelo se jugará el sábado 29 de noviembre desde las 09:00 horas.

26 de noviembre de 2025, 1:26 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Parma y Udinese se disputará el próximo sábado 29 de noviembre por la fecha 13 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Udinese

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma ganó por 2-1 el juego pasado ante Hellas Verona. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese cayó 0 a 3 ante Bologna. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Udinese lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 11 puntos (2 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
10Udinese1512435-8
15Parma1112255-6

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 06:30 horas

Horario Parma y Udinese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Noticias Destacadas

