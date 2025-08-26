Suscribirse

Pasto y Once Caldas se encuentran en la llave 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pasto vs Once Caldas. El duelo, a disputarse en el estadio Departamental Libertad mañana, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por Steven Camargo Abril.

26 de agosto de 2025, 12:05 p. m.
Por la llave 8 de la Copa Colombia, se juega mañana el partido entre Los Volcánicos y el Tricolor a las 19:30 horas, en el estadio Departamental Libertad.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de agosto, en Tercera Fase del torneo Colombia - Copa Águila 2015, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Steven Camargo Abril.

Los resultados de Pasto en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Pasto 3 vs Llaneros FC 0 (2 de junio)
  • Fase 1A: Real Santander 1 vs Pasto 1 (5 de junio)
  • Fase 1A: Pasto 3 vs U. Magdalena 1 (11 de junio)
  • Fase 1A: Atlético FC 1 vs Pasto 0 (14 de junio)

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Once Caldas 6 vs Patriotas FC 0 (30 de julio)
  • Fase 1B: Patriotas FC 1 vs Once Caldas 0 (22 de agosto)

Horario Pasto y Once Caldas, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

