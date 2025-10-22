Patriotas FC luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Atlético FC

Atlético FC recibe el próximo viernes 24 de octubre a Patriotas FC por la fecha 16 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el estadio Raúl Miranda.

Así llegan Atlético FC y Patriotas FC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC cayó 0 a 1 ante Leones FC en el Metropolitano de Itagüí. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Jaguares. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 9 goles y le han marcado 3.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 15 12 0 3 16 2 Patriotas FC 32 15 10 2 3 8 3 Inter de Palmira 28 15 8 4 3 5 4 Cúcuta 27 15 7 6 2 11 12 Atlético FC 15 15 4 3 8 -10

Horario Atlético FC y Patriotas FC, según país