Fútbol - Colombia - Segunda División
Patriotas FC luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Atlético FC
Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlético FC vs Patriotas FC. El duelo, a disputarse en el estadio Raúl Miranda el viernes 24 de octubre, comenzará a las 15:00 horas.
Atlético FC recibe el próximo viernes 24 de octubre a Patriotas FC por la fecha 16 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el estadio Raúl Miranda.
Así llegan Atlético FC y Patriotas FC
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Atlético FC cayó 0 a 1 ante Leones FC en el Metropolitano de Itagüí. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Jaguares. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 9 goles y le han marcado 3.
Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|15
|12
|0
|3
|16
|2
|Patriotas FC
|32
|15
|10
|2
|3
|8
|3
|Inter de Palmira
|28
|15
|8
|4
|3
|5
|4
|Cúcuta
|27
|15
|7
|6
|2
|11
|12
|Atlético FC
|15
|15
|4
|3
|8
|-10
Horario Atlético FC y Patriotas FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas