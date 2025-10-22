Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Atlético FC

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlético FC vs Patriotas FC. El duelo, a disputarse en el estadio Raúl Miranda el viernes 24 de octubre, comenzará a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de octubre de 2025, 4:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Atlético FC recibe el próximo viernes 24 de octubre a Patriotas FC por la fecha 16 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el estadio Raúl Miranda.

Así llegan Atlético FC y Patriotas FC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC cayó 0 a 1 ante Leones FC en el Metropolitano de Itagüí. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Jaguares. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 9 goles y le han marcado 3.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Inter de Palmira28158435
4Cúcuta271576211
12Atlético FC1515438-10

Horario Atlético FC y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confirmado: en EE. UU. revocarán las licencias de conducir de cientos de personas por hacer parte de esta lista

2. Fuertes lluvias por tormenta tropical Melissa: estas regiones de Colombia podrían verse afectadas

3. “Todavía tiene mentalidad de guerrillero”: exmilitar de EE. UU. lanza predicción sobre futuro de Gustavo Petro tras mostrar apoyo a Maduro

4. Mamá de Sofía Delgado estalló tras nueva declaración de Brayan Campo, asesino de su hija: le hizo una petición

5. Preocupación en la Rama Judicial por nuevo recorte de 695.000 millones de pesos en el presupuesto: advierten graves afectaciones

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.