Patriotas FC vence a Real Santander por 1 a 0

El minuto a minuto del partido, con toda la informaci�n en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

26 de septiembre de 2025, 11:02 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Los due�os de casa ganan 1 a 0 a la visita con gol de Kevin Salazar al minuto 24.

La previa del encuentro entre Patriotas FC y Real Santander por Primera B II 2025 :

As� llegan Patriotas FC y Real Santander

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querr� ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

�ltimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC venci� por 1-0 a Leones FC. Despu�s de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusi�n de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logr� encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

�ltimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander viene de un triunfo 4 a 0 frente a Atl�tico FC. En los 4 recientes partidos jugados acumul� 2 empates y 2 derrotas. Sum� un total de 8 goles y le metieron 6 en su arco.

El due�o de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sum� 14 unidades y est� en el d�cimo lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 5 PP).

Ariel Quintana Hern�ndez fue el �rbitro que dirigi� el partido en el estadio De La Independencia.

El entrenador sali� a la cancha con una formaci�n 1- con en la porter�a; en la l�nea defensiva; Kevin Salazar en el mediocampo; y en el ataque.

Noticias Destacadas

