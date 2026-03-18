Patriotas FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Boca Juniors y Patriotas FC se enfrentarán en el estadio la Independencia el próximo sábado 21 de marzo desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.

Así llegan Patriotas FC y Boca Juniors

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de caer por 1 a 2 frente a U. Magdalena. Ha ganado 1 y empatado 3 de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de un triunfo 2 a 1 frente a Leones FC. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 10 puntos (2 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 23 10 7 2 1 10 2 Quindío 21 10 6 3 1 7 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 12 Patriotas FC 10 10 2 4 4 -3 13 Boca Juniors 9 10 2 3 5 -4

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas

Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas

Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas

Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas

Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Patriotas FC y Boca Juniors, según país