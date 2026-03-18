Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Patriotas FC y Boca Juniors, que se jugará el sábado 21 de marzo desde las 14:00 horas en el estadio la Independencia.

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18 de marzo de 2026, 12:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Boca Juniors y Patriotas FC se enfrentarán en el estadio la Independencia el próximo sábado 21 de marzo desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.

Así llegan Patriotas FC y Boca Juniors

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de caer por 1 a 2 frente a U. Magdalena. Ha ganado 1 y empatado 3 de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de un triunfo 2 a 1 frente a Leones FC. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 7 en su arco.

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En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 10 puntos (2 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira231072110
2Quindío21106317
3U. Magdalena2096217
12Patriotas FC1010244-3
13Boca Juniors910235-4

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Patriotas FC y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas