Patriotas FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Primera B

El próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las 18:20 horas, Boca Juniors visita a Patriotas FC, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo B de la Primera B.

Así llegan Patriotas FC y Boca Juniors

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC fue derrotado en el Olímpico Pascual Guerrero frente a Boca Juniors por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de vencer a Patriotas FC en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 3 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Boca Juniors se quedó con la victoria por 1 a 0.

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 5: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Patriotas FC y Boca Juniors, según país