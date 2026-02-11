Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

En la previa de Patriotas FC vs Bogotá FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 14 de febrero desde las 14:00 horas en el estadio la Independencia.

11 de febrero de 2026, 10:09 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 14:00 horas, Bogotá FC visita a Patriotas FC en el estadio la Independencia, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera B.

Así llegan Patriotas FC y Bogotá FC

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de empatar ante Orsomarso por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Real Cartagena. En los últimos enfrentamientos, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Patriotas FC cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 1 victorias y sin goles en su portería. Bogotá FC no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1043105
2Real Cartagena1043103
3Inter de Palmira943013
11Patriotas FC44112-2
13Bogotá FC24022-2

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas
  • Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas

Horario Patriotas FC y Bogotá FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

