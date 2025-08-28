Suscribirse

Patriotas FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Patriotas FC y Bogotá FC, que se jugará el domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el estadio De La Independencia. Dirige Julián Muñoz.

28 de agosto de 2025, 5:33 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Bogotá FC y Patriotas FC se enfrentarán en el estadio De La Independencia el próximo domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Patriotas FC y Bogotá FC

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de caer por 0 a 1 frente a Inter de Palmira. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC viene de un triunfo 2 a 1 frente a Cúcuta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 8 en su arco.

Patriotas FC pisa fuerte como local: suma 3 juegos invicto en el estadio De La Independencia.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 3 PP).

Julián Muñoz fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1876017
2Huila1474211
3Real Cartagena1273319
8Patriotas FC107313-1
11Bogotá FC87223-5

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Real Cundinamarca: 8 de septiembre - 18:05 horas
  • Fecha 10: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Tigres: 6 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Patriotas FC y Bogotá FC, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

