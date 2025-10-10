Fútbol - Colombia - Segunda División
Patriotas FC vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B
Patriotas FC y Huila se enfrentan en el estadio De La Independencia, con el arbitraje de Javier Villa Zapata. El duelo se jugará el lunes 13 de octubre desde las 15:00 horas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El juego entre Patriotas FC y Huila se disputará el próximo lunes 13 de octubre por la fecha 14 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el estadio De La Independencia.
Así llegan Patriotas FC y Huila
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC ganó por 3-2 el juego pasado ante Tigres. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 10 goles y ha sufrido 3 en contra.
Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Huila derrotó 3-2 a Barranquilla FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC lo ganó por 1 a 2.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 4 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Javier Villa Zapata.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|13
|11
|0
|2
|13
|2
|Patriotas FC
|26
|13
|8
|2
|3
|6
|3
|Inter de Palmira
|24
|13
|7
|3
|3
|4
|4
|Cúcuta
|23
|13
|6
|5
|2
|9
|7
|Huila
|21
|13
|6
|3
|4
|-1
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 15: vs Jaguares: 18 de octubre - 18:00 horas
- Fecha 16: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 21 de octubre - 15:45 horas
- Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Horario Patriotas FC y Huila, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas