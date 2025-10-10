Patriotas FC vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El juego entre Patriotas FC y Huila se disputará el próximo lunes 13 de octubre por la fecha 14 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el estadio De La Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Huila

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC ganó por 3-2 el juego pasado ante Tigres. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 10 goles y ha sufrido 3 en contra.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Huila derrotó 3-2 a Barranquilla FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC lo ganó por 1 a 2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Javier Villa Zapata.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Patriotas FC 26 13 8 2 3 6 3 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 4 Cúcuta 23 13 6 5 2 9 7 Huila 21 13 6 3 4 -1

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Jaguares: 18 de octubre - 18:00 horas

Fecha 16: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 21 de octubre - 15:45 horas

Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Horario Patriotas FC y Huila, según país