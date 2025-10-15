Patriotas FC vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El cotejo entre Patriotas FC y Jaguares, por la fecha 15 de la Primera B, se jugará el próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio De La Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Jaguares

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC logró un triunfo por 1-0 ante Huila. El equipo viene con una buena racha al vencer en 4 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 10 goles frente a 3 en contra.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares llega con ventaja tras derrotar a Leones FC con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 3.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de junio, en Final del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Jaguares quien ganó 3 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 29 puntos (9 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (12 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 14 12 0 2 17 2 Patriotas FC 29 14 9 2 3 7 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 4 Real Cundinamarca 25 14 7 4 3 11 5 Inter de Palmira 25 14 7 4 3 4

Próximo partido de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Patriotas FC y Jaguares, según país