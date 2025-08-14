Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Patriotas FC vs Quindío. El duelo, a disputarse en el estadio De La Independencia el domingo 17 de agosto, comenzará a las 14:00 horas y será dirigido por Harold Fontecha Zamudio.

14 de agosto de 2025, 5:19 p. m.
Patriotas FC recibe el próximo domingo 17 de agosto a Quindío por la fecha 6 de la Primera B, a partir de las 14:00 horas en el estadio De La Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Quindío

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Patriotas FC igualó 2-2 el juego ante Orsomarso. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Quindío logró empatar 1-1 ante Barranquilla FC. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

Patriotas FC ha mantenido una racha impresionante en el estadio De La Independencia, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el sexto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Harold Fontecha Zamudio.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1254015
2Cúcuta952304
3Tigres852213
6Patriotas FC75212-2
16Quindío35032-2

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Patriotas FC y Quindío, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

