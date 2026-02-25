Patriotas FC vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El juego entre Patriotas FC y Real Cundinamarca se disputará el próximo sábado 28 de febrero por la fecha 7 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Real Cundinamarca

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Patriotas FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Atlético FC. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Real Cundinamarca derrotó 1-0 a Orsomarso. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 4 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca lo ganó por 0 a 3.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 16 6 5 1 0 7 2 Inter de Palmira 15 6 5 0 1 8 3 Real Cartagena 13 6 4 1 1 5 9 Real Cundinamarca 7 6 2 1 3 -1 13 Patriotas FC 5 6 1 2 3 -3

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas

Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas

Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas

Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 16:00 horas

Fecha 9: vs U. Magdalena: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas

Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas

Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas

Horario Patriotas FC y Real Cundinamarca, según país