Patriotas FC vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El juego entre Patriotas FC y Real Cundinamarca se disputará el próximo sábado 28 de febrero por la fecha 7 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio la Independencia.
Así llegan Patriotas FC y Real Cundinamarca
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
En la fecha anterior, Patriotas FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Atlético FC. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Real Cundinamarca derrotó 1-0 a Orsomarso. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 4 en su arco.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca lo ganó por 0 a 3.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|16
|6
|5
|1
|0
|7
|2
|Inter de Palmira
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|3
|Real Cartagena
|13
|6
|4
|1
|1
|5
|9
|Real Cundinamarca
|7
|6
|2
|1
|3
|-1
|13
|Patriotas FC
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas
- Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas
- Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas
- Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 16:00 horas
- Fecha 9: vs U. Magdalena: 11 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas
- Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas
- Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas
Horario Patriotas FC y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas