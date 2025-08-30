Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Pereira se enfrentará a Real Cundinamarca por la llave 3

Real Cundinamarca y Pereira se miden en el estadio Armenia el martes 2 de septiembre a las 19:00 horas.

30 de agosto de 2025, 1:27 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

La Furia Matecaña, que ganó en la ida, y R. Cundinamarca definirán este martes 2 de septiembre al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Copa Colombia. El juego corresponde a la llave 3 y está programado para las 19:00 horas en el estadio Armenia.

De los 3 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Pereira sacó un triunfo, con un marcador 4 a 3.

Los resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Tolima 1 vs Real Cundinamarca 2 (29 de julio)
  • Fase 1B: Real Cundinamarca 1 vs Tolima 0 (13 de agosto)
  • Octavos de final: Pereira 4 vs Real Cundinamarca 3 (26 de agosto)

Los resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
  • Fase 1A: Leones FC 2 vs Pereira 2 (7 de junio)
  • Fase 1A: Pereira 2 vs La Equidad 0 (11 de junio)
  • Fase 1A: Bogotá FC 0 vs Pereira 3 (16 de junio)
  • Octavos de final: Pereira 4 vs Real Cundinamarca 3 (26 de agosto)

Horario Real Cundinamarca y Pereira, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

