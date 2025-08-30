Fútbol - Colombia - Copa Colombia
Pereira se enfrentará a Real Cundinamarca por la llave 3
Real Cundinamarca y Pereira se miden en el estadio Armenia el martes 2 de septiembre a las 19:00 horas.
La Furia Matecaña, que ganó en la ida, y R. Cundinamarca definirán este martes 2 de septiembre al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Copa Colombia. El juego corresponde a la llave 3 y está programado para las 19:00 horas en el estadio Armenia.
De los 3 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Pereira sacó un triunfo, con un marcador 4 a 3.
Los resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Tolima 1 vs Real Cundinamarca 2 (29 de julio)
- Fase 1B: Real Cundinamarca 1 vs Tolima 0 (13 de agosto)
- Octavos de final: Pereira 4 vs Real Cundinamarca 3 (26 de agosto)
Los resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
- Fase 1A: Leones FC 2 vs Pereira 2 (7 de junio)
- Fase 1A: Pereira 2 vs La Equidad 0 (11 de junio)
- Fase 1A: Bogotá FC 0 vs Pereira 3 (16 de junio)
- Octavos de final: Pereira 4 vs Real Cundinamarca 3 (26 de agosto)
Horario Real Cundinamarca y Pereira, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas