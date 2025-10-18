Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Pereira vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Colombia

Te contamos la previa del duelo Pereira vs Envigado, que se enfrentarán en el estadio Armenia el próximo martes 21 de octubre a las 20:00 horas.

18 de octubre de 2025, 1:52 p. m.
El Equipo Naranja se medirá el próximo martes 21 de octubre ante la Furia Matecaña en la vuelta de la llave 3 de la Copa Colombia con gran parte del trabajo hecho. Ganó 2 a 1 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio Armenia a las 20:00 horas.

Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de octubre, en Cuartos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Envigado resultó vencedor por 2 a 1.

Los resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
  • Fase 1A: Leones FC 2 vs Pereira 2 (7 de junio)
  • Fase 1A: Pereira 2 vs La Equidad 0 (11 de junio)
  • Fase 1A: Bogotá FC 0 vs Pereira 3 (16 de junio)
  • Octavos de final: Pereira 4 vs Real Cundinamarca 3 (26 de agosto)
  • Octavos de final: Real Cundinamarca 2 vs Pereira 1 (3-4 en penales a favor de Pereira) (2 de septiembre)
  • Cuartos de final: Envigado 2 vs Pereira 1 (7 de octubre)

Los resultados de Envigado en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (30 de mayo)
  • Fase 1A: Envigado 2 vs Barranquilla FC 1 (7 de junio)
  • Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)
  • Fase 1A: Envigado 2 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (15 de junio)
  • Octavos de final: Envigado 1 vs Millonarios 0 (3 de septiembre)
  • Octavos de final: Millonarios 0 vs Envigado 0 (16 de septiembre)
  • Cuartos de final: Envigado 2 vs Pereira 1 (7 de octubre)

Horario Pereira y Envigado, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

