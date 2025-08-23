Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Pereira vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Colombia

Te contamos la previa del duelo Pereira vs Real Cundinamarca, que se enfrentarán en el estadio Hernán Ramírez Villegas el próximo martes 26 de agosto a las 19:00 horas.

DataFactory .

23 de agosto de 2025, 1:37 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

La Furia Matecaña recibe a R. Cundinamarca el próximo martes 26 de agosto. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Copa Colombia se jugará desde las 19:00 horas en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de marzo, en Fase 1 del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y firmaron un empate en 0.

Próximo partido de Pereira en Colombia - Copa Colombia 2025

  • Llave 3: vs Real Cundinamarca: 3 de septiembre - 19:00 horas

Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Copa Colombia 2025

  • Llave 3: vs Pereira: 3 de septiembre - 19:00 horas

Los resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
  • Fase 1A: Leones FC 2 vs Pereira 2 (7 de junio)
  • Fase 1A: Pereira 2 vs La Equidad 0 (11 de junio)
  • Fase 1A: Bogotá FC 0 vs Pereira 3 (16 de junio)

Los resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Tolima 1 vs Real Cundinamarca 2 (29 de julio)
  • Fase 1B: Real Cundinamarca 1 vs Tolima 0 (13 de agosto)

Horario Pereira y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

