Fútbol - Colombia - Copa Colombia
Pereira vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Colombia
Te contamos la previa del duelo Pereira vs Real Cundinamarca, que se enfrentarán en el estadio Hernán Ramírez Villegas el próximo martes 26 de agosto a las 19:00 horas.
La Furia Matecaña recibe a R. Cundinamarca el próximo martes 26 de agosto. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Copa Colombia se jugará desde las 19:00 horas en el estadio Hernán Ramírez Villegas.
En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de marzo, en Fase 1 del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y firmaron un empate en 0.
Próximo partido de Pereira en Colombia - Copa Colombia 2025
- Llave 3: vs Real Cundinamarca: 3 de septiembre - 19:00 horas
Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Copa Colombia 2025
- Llave 3: vs Pereira: 3 de septiembre - 19:00 horas
Los resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
- Fase 1A: Leones FC 2 vs Pereira 2 (7 de junio)
- Fase 1A: Pereira 2 vs La Equidad 0 (11 de junio)
- Fase 1A: Bogotá FC 0 vs Pereira 3 (16 de junio)
Los resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Tolima 1 vs Real Cundinamarca 2 (29 de julio)
- Fase 1B: Real Cundinamarca 1 vs Tolima 0 (13 de agosto)
Horario Pereira y Real Cundinamarca, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas