Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Atalanta se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el viernes 16 de enero a las 14:45 horas.

13 de enero de 2026, 12:21 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 horas el próximo viernes 16 de enero, Atalanta visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Atalanta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa llega con resultado de empate, 2-2, ante Udinese. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 10 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega triunfante luego de ver caer a Torino con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 13 puntos (1 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (8 PG - 7 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4319141425
2Milan4019117115
3Napoli3919123413
7Atalanta31208756
20Pisa13201109-15

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

