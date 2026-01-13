Pisa vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo viernes 16 de enero, Atalanta visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A.
Así llegan Pisa y Atalanta
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa llega con resultado de empate, 2-2, ante Udinese. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 10 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta llega triunfante luego de ver caer a Torino con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 13 puntos (1 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (8 PG - 7 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|43
|19
|14
|1
|4
|25
|2
|Milan
|40
|19
|11
|7
|1
|15
|3
|Napoli
|39
|19
|12
|3
|4
|13
|7
|Atalanta
|31
|20
|8
|7
|5
|6
|20
|Pisa
|13
|20
|1
|10
|9
|-15
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas