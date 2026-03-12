Pisa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 15 de marzo, Cagliari visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Serie A.
Así llegan Pisa y Cagliari
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Juventus. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 1 a favor.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari cayó derrotado 1 a 2 ante Como 1907. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 2 goles y recibió 7.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 2.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 15 puntos (1 PG - 12 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 12 PP).
Federico La Penna es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|67
|28
|22
|1
|5
|42
|2
|Milan
|60
|28
|17
|9
|2
|24
|3
|Napoli
|56
|28
|17
|5
|6
|14
|14
|Cagliari
|30
|28
|7
|9
|12
|-8
|20
|Pisa
|15
|28
|1
|12
|15
|-28
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 30: vs Como 1907: 22 de marzo - 06:30 horas
- Fecha 31: vs Torino: 5 de abril - 11:00 horas
- Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 30: vs Napoli: 20 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 31: vs Sassuolo: 4 de abril - 08:00 horas
- Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Cagliari, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas