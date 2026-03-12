Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Cagliari se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el domingo 15 de marzo a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Federico La Penna.

12 de marzo de 2026, 10:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 15 de marzo, Cagliari visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Cagliari

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Juventus. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari cayó derrotado 1 a 2 ante Como 1907. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 2 goles y recibió 7.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 15 puntos (1 PG - 12 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 12 PP).

Federico La Penna es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6728221542
2Milan6028179224
3Napoli5628175614
14Cagliari30287912-8
20Pisa152811215-28

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Como 1907: 22 de marzo - 06:30 horas
  • Fecha 31: vs Torino: 5 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Napoli: 20 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Sassuolo: 4 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas