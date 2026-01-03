Pisa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

El juego entre Pisa y Como 1907 se disputará el próximo martes 6 de enero por la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.
Así llegan Pisa y Como 1907
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Genoa. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
El anterior partido disputado entre Como 1907 finalizó en empate por - ante Udinese. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 5.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 11 puntos (1 PG - 8 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|2
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|6
|Como 1907
|27
|16
|7
|6
|3
|10
|19
|Pisa
|11
|17
|1
|8
|8
|-12
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 09:00 horas
- Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 09:00 horas
- Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 14:45 horas
- Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 09:00 horas
- Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 14:45 horas
- Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 14:45 horas
- Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 09:00 horas
Horario Pisa y Como 1907, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas