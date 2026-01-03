Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Pisa y Como 1907 se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará el martes 6 de enero desde las 09:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

3 de enero de 2026, 11:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Pisa y Como 1907 se disputará el próximo martes 6 de enero por la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Como 1907

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Genoa. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Como 1907 finalizó en empate por - ante Udinese. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 5.

Fútbol

Sassuolo vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

West Ham United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 11 puntos (1 PG - 8 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
6Como 1907271676310
19Pisa1117188-12

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 09:00 horas

Horario Pisa y Como 1907, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Sassuolo vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Pisa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Lecce vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

West Ham United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Noticias Destacadas