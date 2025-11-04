Fútbol - Italia - Serie A
Pisa vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A
Te contamos la previa del duelo Pisa vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo viernes 7 de noviembre a las 14:45 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Serie A se jugará el próximo viernes 7 de noviembre a las 14:45 horas.
Así llegan Pisa y Cremonese
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Torino, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 8 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese viene de caer en su estadio ante Juventus por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.
El local está en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (6 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 5 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|22
|10
|7
|1
|2
|8
|2
|Inter
|21
|10
|7
|0
|3
|12
|3
|Milan
|21
|10
|6
|3
|1
|8
|10
|Cremonese
|14
|10
|3
|5
|2
|0
|17
|Pisa
|6
|10
|0
|6
|4
|-7
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas
Horario Pisa y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas