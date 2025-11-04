Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Pisa vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo viernes 7 de noviembre a las 14:45 horas.

4 de noviembre de 2025, 2:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Serie A se jugará el próximo viernes 7 de noviembre a las 14:45 horas.

Así llegan Pisa y Cremonese

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Torino, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 8 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de caer en su estadio ante Juventus por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

El local está en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (6 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 5 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
10Cremonese14103520
17Pisa610064-7

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas

Horario Pisa y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

