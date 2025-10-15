Pisa vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

El juego entre Pisa y Hellas Verona se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 7 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Hellas Verona

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa busca levantarse de su derrota ante Bologna en el Stadio Renato Dall'Ara. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona cayó 0 a 1 ante Sassuolo. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 18 Hellas Verona 3 6 0 3 3 -7 20 Pisa 2 6 0 2 4 -7

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 06:30 horas

Horario Pisa y Hellas Verona, según país