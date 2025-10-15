Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Pisa y Hellas Verona se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará el sábado 18 de octubre desde las 08:00 horas.

DataFactory .

15 de octubre de 2025, 1:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Pisa y Hellas Verona se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 7 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Hellas Verona

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa busca levantarse de su derrota ante Bologna en el Stadio Renato Dall'Ara. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona cayó 0 a 1 ante Sassuolo. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
18Hellas Verona36033-7
20Pisa26024-7

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 06:30 horas

Horario Pisa y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Noticias Destacadas

