Pisa vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 09:00 horas.

Así llegan Pisa y Inter

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sassuolo, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de caer en su estadio ante Milan por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

El local está en el décimo sexto puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 4 Inter 24 12 8 0 4 13 16 Pisa 10 12 1 7 4 -6

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas

Horario Pisa e Inter, según país