Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Pisa vs Inter, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo domingo 30 de noviembre a las 09:00 horas. Marco Guida será el árbitro del partido.

DataFactory

27 de noviembre de 2025, 1:50 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 09:00 horas.

Así llegan Pisa y Inter

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sassuolo, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de caer en su estadio ante Milan por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

El local está en el décimo sexto puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Marco Guida.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
4Inter241280413
16Pisa1012174-6

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas

Horario Pisa e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

