Pisa vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A se jugará el próximo jueves 30 de octubre a las 14:45 horas.

Así llegan Pisa y Lazio

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Milan, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Juventus. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

El local está en el décimo noveno puesto con 4 puntos (4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 10 Lazio 11 8 3 2 3 4 19 Pisa 4 8 0 4 4 -7

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 12:00 horas

Horario Pisa y Lazio, según país