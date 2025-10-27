Fútbol - Italia - Serie A
Pisa vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A
Te contamos la previa del duelo Pisa vs Lazio, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo jueves 30 de octubre a las 14:45 horas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A se jugará el próximo jueves 30 de octubre a las 14:45 horas.
Así llegan Pisa y Lazio
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Milan, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Juventus. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.
El local está en el décimo noveno puesto con 4 puntos (4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|10
|Lazio
|11
|8
|3
|2
|3
|4
|19
|Pisa
|4
|8
|0
|4
|4
|-7
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 12:00 horas
Horario Pisa y Lazio, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas