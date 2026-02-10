Pisa vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

El juego entre Pisa y Milan se disputará el próximo viernes 13 de febrero por la fecha 25 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.
Así llegan Pisa y Milan
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Hellas Verona. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 12 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Milan derrotó 3-0 a Bologna. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 3 en su arco.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 15 puntos (1 PG - 12 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 50 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (14 PG - 8 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|58
|24
|19
|1
|4
|38
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|49
|24
|15
|4
|5
|13
|4
|Juventus
|46
|24
|13
|7
|4
|21
|19
|Pisa
|15
|24
|1
|12
|11
|-21
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Fiorentina: 23 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Como 1907: 18 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 26: vs Parma: 22 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas