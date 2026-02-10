Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Pisa y Milan se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará el viernes 13 de febrero desde las 14:45 horas.

10 de febrero de 2026, 7:31 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Pisa y Milan se disputará el próximo viernes 13 de febrero por la fecha 25 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Milan

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Hellas Verona. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 12 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 3-0 a Bologna. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 3 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 15 puntos (1 PG - 12 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 50 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (14 PG - 8 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
4Juventus4624137421
19Pisa152411211-21

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Fiorentina: 23 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Como 1907: 18 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 26: vs Parma: 22 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Milan, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

