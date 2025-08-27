Fútbol - Italia - Serie A
Pisa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A
Te contamos la previa del duelo Pisa vs Roma, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo sábado 30 de agosto a las 13:45 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 13:45 horas.
Así llegan Pisa y Roma
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atalanta, tras igualar 1-1.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Bologna.
El local está en el décimo primer puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|Como 1907
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Juventus
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|Roma
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|11
|Pisa
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 05:30 horas
- Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Roma, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas