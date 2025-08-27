Suscribirse

Pisa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Pisa vs Roma, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo sábado 30 de agosto a las 13:45 horas.

27 de agosto de 2025, 1:47 p. m.
El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 13:45 horas.

Así llegan Pisa y Roma

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atalanta, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Bologna.

El local está en el décimo primer puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
6Roma311001
11Pisa110100

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Roma, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

