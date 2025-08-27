Pisa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 13:45 horas.

Así llegan Pisa y Roma

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atalanta, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Bologna.

El local está en el décimo primer puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 6 Roma 3 1 1 0 0 1 11 Pisa 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 05:30 horas

Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Roma, según país