Pisa vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

El juego entre Pisa y Sassuolo se disputará el próximo sábado 31 de enero por la fecha 23 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.
Así llegan Pisa y Sassuolo
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa busca levantarse de su derrota ante Inter en el San Siro. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 6 goles marcados y con 13 en su arco.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Sassuolo derrotó 1-0 a Cremonese. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 2 goles y le marcaron 7 en su arco.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.
El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 14 puntos (1 PG - 11 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|52
|22
|17
|1
|4
|31
|2
|Milan
|47
|22
|13
|8
|1
|18
|3
|Roma
|43
|22
|14
|1
|7
|14
|11
|Sassuolo
|26
|22
|7
|5
|10
|-4
|20
|Pisa
|14
|22
|1
|11
|10
|-19
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Hellas Verona: 6 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Inter: 8 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas