Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Pisa y Sassuolo se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará el sábado 31 de enero desde las 09:00 horas.

DataFactory .

28 de enero de 2026, 1:34 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Pisa y Sassuolo se disputará el próximo sábado 31 de enero por la fecha 23 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Sassuolo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa busca levantarse de su derrota ante Inter en el San Siro. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 6 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Sassuolo derrotó 1-0 a Cremonese. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 2 goles y le marcaron 7 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 14 puntos (1 PG - 11 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Roma4322141714
11Sassuolo26227510-4
20Pisa142211110-19

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Hellas Verona: 6 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Inter: 8 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

