Fútbol - Colombia - Segunda División
Por la fecha 1 del grupo B se enfrentarán Real Cundinamarca y Patriotas FC
Todos los detalles de la previa del partido entre Real Cundinamarca y Patriotas FC, que se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 14:00 horas en el estadio Metropolitano de Techo.
Patriotas FC y Real Cundinamarca se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo el próximo sábado 1 de noviembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo B de la Primera B.
Así llegan Real Cundinamarca y Patriotas FC
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca venció por 2-0 a Inter de Palmira.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC viene de un triunfo 3 a 1 frente a Atlético FC.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se llevó la victoria por 0 a 1.
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo B - Fecha 2: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 3: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 6: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo B - Fecha 2: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 3: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 4: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 6: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Cundinamarca y Patriotas FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas