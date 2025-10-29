Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Por la fecha 10, Tottenham recibirá a Chelsea

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Chelsea. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 1 de noviembre a las 12:30 horas. Será arbitrado por Jarred Gillett.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de octubre de 2025, 12:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Chelsea correspondiente a la fecha 10 se disputará en el Wembley Stadium desde las 12:30 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan Tottenham y Chelsea

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham venció 3-0 a Everton en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

A Chelsea no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Sunderland. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Chelsea.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
4Sunderland1795224
9Chelsea1494236

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 10:00 horas

Horario Tottenham y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Seguro Social anuncia importante aumento para 2026, este sería el nuevo valor

2. Aparece misterioso video de Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, mientras está en la cárcel

3. “Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

4. Donald Trump hace historia: Corea del Sur le entrega la Gran Orden Mugunghwa, su máxima distinción nacional

5. Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.