Por la fecha 11 se enfrentarán Atlético de Madrid y Sevilla

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Sevilla, que se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 10:15 horas en el estadio el Metropolitano.

DataFactory .

29 de octubre de 2025, 1:59 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 1 de noviembre desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Sevilla

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 2-0 a Betis. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 12 veces.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla perdió ante Real Sociedad por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 8 goles y le han encajado 8.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 19 puntos (5 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid271090112
2Barcelona221071213
3Villarreal20106228
4Atlético de Madrid19105418
11Sevilla13104151

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Levante: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Getafe: 23 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Espanyol: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Sevilla, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

