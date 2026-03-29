Fútbol - Colombia - Segunda División

Por la fecha 13, Bogotá FC recibirá a Real Cundinamarca

Toda la previa del duelo entre Bogotá FC y Real Cundinamarca. El partido se jugará en el estadio Metropolitano de Techo el miércoles 1 de abril a las 15:00 horas.

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29 de marzo de 2026, 9:30 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Bogotá FC y Real Cundinamarca correspondiente a la fecha 13 se disputará en el estadio Metropolitano de Techo desde las 15:00 horas, el miércoles 1 de abril.

Así llegan Bogotá FC y Real Cundinamarca

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC venció 2-1 a Envigado en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.2 juegos terminaron en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

A Real Cundinamarca no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Atlético FC. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 6 tantos y sus oponentes le han convertido 7 en esos partidos.

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U. Magdalena vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Real Cundinamarca.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira291292112
2Quindío25127419
3Real Cartagena231265110
8Bogotá FC1612444-1
11Real Cundinamarca1112255-3

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Bogotá FC y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas