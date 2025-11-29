Fútbol - Inglaterra - Premier League
Por la fecha 14, Newcastle United recibirá a Tottenham
Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Tottenham. El partido se jugará en el estadio St. James Park el martes 2 de diciembre a las 15:15 horas. Será arbitrado por Thomas Bramall.
Así llegan Newcastle United y Tottenham
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Newcastle United empató por con Everton. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 8 en su valla.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Tottenham igualó - el juego frente a Fulham. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Newcastle United.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 15 puntos (4 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 4 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Thomas Bramall.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|3
|Manchester City
|22
|12
|7
|1
|4
|14
|9
|Tottenham
|18
|12
|5
|3
|4
|6
|14
|Newcastle United
|15
|12
|4
|3
|5
|-2
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 07:30 horas
- Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 15:00 horas
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 11:30 horas
Horario Newcastle United y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas