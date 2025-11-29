Por la fecha 14, Newcastle United recibirá a Tottenham

El duelo entre Newcastle United y Tottenham correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio St. James Park desde las 15:15 horas, el martes 2 de diciembre.

Así llegan Newcastle United y Tottenham

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por con Everton. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Tottenham igualó - el juego frente a Fulham. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Newcastle United.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 15 puntos (4 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 9 Tottenham 18 12 5 3 4 6 14 Newcastle United 15 12 4 3 5 -2

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 07:30 horas

Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 11:30 horas

Horario Newcastle United y Tottenham, según país