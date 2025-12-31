Fútbol - España - Primera División

Por la fecha 18 se enfrentarán Celta y Valencia

Todos los detalles de la previa del partido entre Celta y Valencia, que se jugará el sábado 3 de enero desde las 08:00 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

31 de diciembre de 2025, 12:14 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Valencia y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo sábado 3 de enero desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Celta y Valencia

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta igualó 0-0 frente a Real Oviedo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 1 gol y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia igualó 1-1 ante Mallorca en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 23 puntos (5 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 7 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
7Celta23175841
17Valencia1617377-10

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Valencia, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

