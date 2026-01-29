Fútbol - Inglaterra - Premier League

Por la fecha 24, Tottenham recibirá a Manchester City

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Manchester City. El partido se jugará en el Wembley Stadium el domingo 1 de febrero a las 11:30 horas. Será arbitrado por Robert Jones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de enero de 2026, 12:58 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Manchester City correspondiente a la fecha 24 se disputará en el Wembley Stadium desde las 11:30 horas, el domingo 1 de febrero.

Así llegan Tottenham y Manchester City

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por 2 con Burnley. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció en casa a Wolverhampton por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 4 en su arco.

Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Fútbol

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Fútbol

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Fútbol

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Fútbol

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Fútbol

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Fútbol

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Fútbol

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 28 puntos (7 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 46 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (14 PG - 4 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
4Manchester United382310857
14Tottenham28237792

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 18:00 horas

Horario Tottenham y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Más de Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Inter está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Cremonese

Como 1907 y Atalanta se miden por la fecha 23

Noticias Destacadas