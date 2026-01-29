Por la fecha 24, Tottenham recibirá a Manchester City

El duelo entre Tottenham y Manchester City correspondiente a la fecha 24 se disputará en el Wembley Stadium desde las 11:30 horas, el domingo 1 de febrero.

Así llegan Tottenham y Manchester City

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por 2 con Burnley. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció en casa a Wolverhampton por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 28 puntos (7 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 46 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (14 PG - 4 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 4 Manchester United 38 23 10 8 5 7 14 Tottenham 28 23 7 7 9 2

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 07:30 horas

Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30 horas

Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 11:30 horas

Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 07:30 horas

Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas

Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 18:00 horas

