Fútbol - Italia - Serie A

Por la fecha 27, Roma recibirá a Juventus

Toda la previa del duelo entre Roma y Juventus. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el domingo 1 de marzo a las 14:45 horas. Será arbitrado por Simone Sozza.

26 de febrero de 2026, 10:00 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Roma y Juventus correspondiente a la fecha 27 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 14:45 horas, el domingo 1 de marzo.

Así llegan Roma y Juventus

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció 3-0 a Cremonese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

A Juventus no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Como 1907. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 11 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 3 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 50 puntos (16 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 46 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (13 PG - 7 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simone Sozza.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5426159221
3Napoli5026155612
4Roma5026162818
5Juventus4626137618

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

