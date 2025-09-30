Suscribirse

F�tbol - Italia - Serie A

Por la fecha 6 se enfrentar�n Hellas Verona y Sassuolo

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Sassuolo, que se jugar� el viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

DataFactory .

30 de septiembre de 2025, 2:25 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Sassuolo y Hellas Verona se enfrentar�n en el estadio Marcantonio Bentegodi el pr�ximo viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.

As� llegan Hellas Verona y Sassuolo

Despu�s de haber ganado su �ltimo partido del torneo, el equipo visitante buscar� mantener su moral en alta. En tanto que el anfitri�n de la jornada llega desmotivado tras haber ca�do derrotado en la fecha anterior.

�ltimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 2 frente a Roma. Ha empatado 3 y perdido 1 partido de las 4 �ltimas jornadas, con 8 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

�ltimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de un triunfo 3 a 1 frente a Udinese. En los 4 recientes partidos jugados acumul� 1 triunfo y 3 derrotas. Sum� un total de 7 goles y le metieron 8 en su arco.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Hellas Verona necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Sassuolo no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En sus �ltimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitri�n y 2 para el visitante. El �ltimo mano a mano en este certamen fue el 3 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Hellas Verona se llev� la victoria por 1 a 0.

El due�o de casa se encuentra en el d�cimo s�ptimo puesto y tiene 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que la visita sum� 6 unidades y est� en el d�cimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 3 PP).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
13Sassuolo65203-1
17Hellas Verona35032-6

Pr�ximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 09:00 horas

Pr�ximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 06:30 horas

Horario Hellas Verona y Sassuolo, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Per�: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

