Por la llave 1, Independiente Medellín recibirá a Fortaleza FC

Toda la previa del duelo entre Independiente Medellín y Fortaleza FC. El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 3 de septiembre a las 19:30 horas.

31 de agosto de 2025, 12:40 p. m.
El Poderoso de la Montaña y Fortaleza FC empataron en el duelo de ida y, , definen quien pasa a la siguiente fase de la Copa Colombia. El juego se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot e iniciará a partir de las 19:30 horas.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y terminó con un marcador 0-0.

Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)
  • Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)
  • Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)

Los resultados de Fortaleza FC en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Fortaleza FC 2 vs Bogotá FC 0 (30 de mayo)
  • Fase 1A: Pereira 0 vs Fortaleza FC 0 (2 de junio)
  • Fase 1A: Fortaleza FC 1 vs Leones FC 1 (12 de junio)
  • Fase 1A: La Equidad 0 vs Fortaleza FC 2 (15 de junio)
  • Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)

Horario Independiente Medellín y Fortaleza FC, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

