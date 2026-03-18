Por la llave 2 se enfrentarán Liverpool y Galatasaray

Galatasaray se enfrenta hoy a Liverpool. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Anfield a las 15:00 horas.

De los últimos 4 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Galatasaray se llevó la victoria por 1 a 0.

Szymon Marciniak fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Fase de Liga: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)

Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)

Fase de Liga: Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025)

Fase de Liga: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)

Fase de Liga: Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025)

Fase de Liga: Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025)

Fase de Liga: Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero)

Fase de Liga: Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero)

Octavos de Final: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (10 de marzo)

Los resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Fase de Liga: Eintracht Frankfurt 5 vs Galatasaray 1 (18 de septiembre de 2025)

Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)

Fase de Liga: Galatasaray 3 vs FK Bodo/Glimt 1 (22 de octubre de 2025)

Fase de Liga: Ajax 0 vs Galatasaray 3 (5 de noviembre de 2025)

Fase de Liga: Galatasaray 0 vs U. Saint-Gilloise 1 (25 de noviembre de 2025)

Fase de Liga: Mónaco 1 vs Galatasaray 0 (9 de diciembre de 2025)

Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)

Fase de Liga: Manchester City 2 vs Galatasaray 0 (28 de enero)

Play-offs: Galatasaray 5 vs Juventus 2 (17 de febrero)

Play-offs: Juventus 3 vs Galatasaray 2 (25 de febrero)

Octavos de Final: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (10 de marzo)

Horario Liverpool y Galatasaray, según país