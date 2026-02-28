Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Botafogo, que se jugará el martes 3 de marzo desde las 19:30 horas en el Monumental.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de febrero de 2026, 6:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Barcelona y Botafogo se enfrentan el próximo martes 3 de marzo por la llave 4 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 19:30 horas en el Monumental.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Conmebol Libertadores Bridgestone 2017, y Barcelona se llevó la victoria por 0 a 2.

Fútbol

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Fútbol

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Fútbol

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

Fútbol

Pisa y Bologna se encuentran en la fecha 27

Fútbol

Orsomarso y Envigado se encuentran en la fecha 7

Fútbol

Valencia se enfrenta ante la visita Osasuna por la fecha 26

Fútbol

Espanyol visita a Elche por la fecha 26

Próximo partido de Barcelona en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Llave 4: vs Botafogo: 10 de marzo - 19:30 horas

Próximo partido de Botafogo en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Llave 4: vs Barcelona: 10 de marzo - 19:30 horas

Horario Barcelona y Botafogo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

Pisa y Bologna se encuentran en la fecha 27

Orsomarso y Envigado se encuentran en la fecha 7

Valencia se enfrenta ante la visita Osasuna por la fecha 26

Espanyol visita a Elche por la fecha 26

Betis y Sevilla se enfrentan en el Derbi de Sevilla

Girona se enfrentará ante Celta por la fecha 26

Noticias Destacadas