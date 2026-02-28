Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Barcelona y Botafogo se enfrentan el próximo martes 3 de marzo por la llave 4 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 19:30 horas en el Monumental.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Conmebol Libertadores Bridgestone 2017, y Barcelona se llevó la victoria por 0 a 2.

