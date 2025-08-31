Fútbol - Colombia - Copa Colombia
Por la llave 4 se enfrentarán Envigado y Millonarios
Todos los detalles de la previa del partido entre Envigado y Millonarios, que se jugará el miércoles 3 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Polideportivo Sur.
El Equipo Naranja y los Azules se enfrentan el próximo miércoles 3 de septiembre por la llave 4 de la Copa Colombia. El partido se jugará desde las 15:00 horas en el estadio Polideportivo Sur.
Los resultados de Envigado en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1A: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (30 de mayo)
- Fase 1A: Envigado 2 vs Barranquilla FC 1 (7 de junio)
- Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)
- Fase 1A: Envigado 2 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (15 de junio)
Los resultados de Millonarios en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: Millonarios 3 vs Real Cartagena 1 (31 de julio)
- Fase 1B: Real Cartagena 2 vs Millonarios 1 (26 de agosto)
Horario Envigado y Millonarios, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas