Por la llave 4 se enfrentarán Envigado y Millonarios

Todos los detalles de la previa del partido entre Envigado y Millonarios, que se jugará el miércoles 3 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Polideportivo Sur.

31 de agosto de 2025, 12:43 p. m.
El Equipo Naranja y los Azules se enfrentan el próximo miércoles 3 de septiembre por la llave 4 de la Copa Colombia. El partido se jugará desde las 15:00 horas en el estadio Polideportivo Sur.

Los resultados de Envigado en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (30 de mayo)
  • Fase 1A: Envigado 2 vs Barranquilla FC 1 (7 de junio)
  • Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)
  • Fase 1A: Envigado 2 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (15 de junio)

Los resultados de Millonarios en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Millonarios 3 vs Real Cartagena 1 (31 de julio)
  • Fase 1B: Real Cartagena 2 vs Millonarios 1 (26 de agosto)

Horario Envigado y Millonarios, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

Noticias Destacadas

