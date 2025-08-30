Por la llave 6 se enfrentarán Atlético FC y Junior

El Tiburón se enfrentará el próximo martes 2 de septiembre a Atlético FC. En el partido de ida ganó 2 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Cuartos de final de la Copa Colombia. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 19:30 horas.

El último mano a mano en este certamen fue el 26 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Junior se llevó la victoria por 2 a 0.

Los resultados de Atlético FC en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Llaneros FC 1 vs Atlético FC 1 (28 de mayo)

Fase 1A: Atlético FC 3 vs Real Santander 2 (1 de junio)

Fase 1A: U. Magdalena 0 vs Atlético FC 0 (5 de junio)

Fase 1A: Atlético FC 1 vs Pasto 0 (14 de junio)

Octavos de final: Junior 2 vs Atlético FC 0 (26 de agosto)

Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)

Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)

Octavos de final: Junior 2 vs Atlético FC 0 (26 de agosto)

Horario Atlético FC y Junior, según país