Por la llave 6 se enfrentarán Atlético FC y Junior

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético FC y Junior, que se jugará el martes 2 de septiembre desde las 19:30 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

DataFactory .

30 de agosto de 2025, 1:28 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El Tiburón se enfrentará el próximo martes 2 de septiembre a Atlético FC. En el partido de ida ganó 2 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Cuartos de final de la Copa Colombia. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 19:30 horas.

El último mano a mano en este certamen fue el 26 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Junior se llevó la victoria por 2 a 0.

Los resultados de Atlético FC en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Llaneros FC 1 vs Atlético FC 1 (28 de mayo)
  • Fase 1A: Atlético FC 3 vs Real Santander 2 (1 de junio)
  • Fase 1A: U. Magdalena 0 vs Atlético FC 0 (5 de junio)
  • Fase 1A: Atlético FC 1 vs Pasto 0 (14 de junio)
  • Octavos de final: Junior 2 vs Atlético FC 0 (26 de agosto)

Los resultados de Junior en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Junior 2 vs Huila 2 (29 de julio)
  • Fase 1B: Huila 1 vs Junior 1 (2-4 en penales a favor de Junior) (6 de agosto)
  • Octavos de final: Junior 2 vs Atlético FC 0 (26 de agosto)

Horario Atlético FC y Junior, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

