F�tbol - UEFA Champions League
PSG visita a Barcelona por la fecha 2
La previa del choque de Barcelona ante PSG, a disputarse en el Estadio Ol�mpico Llu�s Companys el mi�rcoles 1 de octubre desde las 14:00 horas. El �rbitro ser� Michael Oliver.
Barcelona recibir� a PSG, en el marco de la fecha 2 de la Champions, el pr�ximo mi�rcoles 1 de octubre a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Ol�mpico Llu�s Companys.
As� llegan Barcelona y PSG
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
�ltimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions
Barcelona viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 2-1.
�ltimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG viene de derrotar a Atalanta con un marcador 4 a 0.
La �ltima quinteta de encuentros entre ambos est� en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por �ltima vez en esta competencia el 16 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el marcador favoreci� a PSG con un marcador de 1-4.
Michael Oliver ser� el juez que impartir� justicia en el encuentro.
Horario Barcelona y PSG, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Per�: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas