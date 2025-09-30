Suscribirse

F�tbol - UEFA Champions League

PSG visita a Barcelona por la fecha 2

La previa del choque de Barcelona ante PSG, a disputarse en el Estadio Ol�mpico Llu�s Companys el mi�rcoles 1 de octubre desde las 14:00 horas. El �rbitro ser� Michael Oliver.

30 de septiembre de 2025, 10:37 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Barcelona recibir� a PSG, en el marco de la fecha 2 de la Champions, el pr�ximo mi�rcoles 1 de octubre a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Ol�mpico Llu�s Companys.

As� llegan Barcelona y PSG

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

�ltimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 2-1.

�ltimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Atalanta con un marcador 4 a 0.

La �ltima quinteta de encuentros entre ambos est� en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por �ltima vez en esta competencia el 16 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el marcador favoreci� a PSG con un marcador de 1-4.

Michael Oliver ser� el juez que impartir� justicia en el encuentro.

Horario Barcelona y PSG, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Per�: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

