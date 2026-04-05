Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Puerto Cabello vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana

Palpitamos la previa del choque entre Puerto Cabello y Atlético Mineiro. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

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5 de abril de 2026, 9:10 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Puerto Cabello y Atlético Mineiro, por la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Misael Delgado.

Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello viene de un resultado igualado, 0-0, ante Monagas.

Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Próximos partidos de Puerto Cabello en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo B - Fecha 2: vs Cienciano: 16 de abril - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 3: vs Juventud: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Cienciano: 5 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Juventud: 21 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Atlético Mineiro: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Atlético Mineiro en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo B - Fecha 2: vs Juventud: 16 de abril - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 3: vs Cienciano: 29 de abril - 19:30 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Juventud: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Cienciano: 21 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Puerto Cabello y Atlético Mineiro, según país

  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas