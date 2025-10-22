Fútbol - Colombia - Segunda División
Quindío pretende extender su racha positiva ante Real Cartagena
Quindío y Real Cartagena se miden en el estadio Armenia el lunes 27 de octubre a las 17:15 horas.
Por la fecha 16 de la Primera B, Real Cartagena y Quindío se enfrentan el lunes 27 de octubre desde las 17:15 horas, en el estadio Armenia.
Así llegan Quindío y Real Cartagena
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío viene de ganar en su encuentro anterior a Orsomarso con un marcador de 3-2. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 13 a favor.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
En la fecha pasada, Real Cartagena finalizó con un empate 1-1 ante Cúcuta. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 10 goles y le han encajado 7 tantos.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.
El anfitrión está en el noveno puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|15
|12
|0
|3
|16
|2
|Patriotas FC
|32
|15
|10
|2
|3
|8
|3
|Inter de Palmira
|28
|15
|8
|4
|3
|5
|7
|Real Cartagena
|23
|15
|6
|5
|4
|11
|9
|Quindío
|22
|15
|6
|4
|5
|3
Horario Quindío y Real Cartagena, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas