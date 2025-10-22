Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío pretende extender su racha positiva ante Real Cartagena

Quindío y Real Cartagena se miden en el estadio Armenia el lunes 27 de octubre a las 17:15 horas.

DataFactory

22 de octubre de 2025, 4:57 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 16 de la Primera B, Real Cartagena y Quindío se enfrentan el lunes 27 de octubre desde las 17:15 horas, en el estadio Armenia.

Así llegan Quindío y Real Cartagena

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de ganar en su encuentro anterior a Orsomarso con un marcador de 3-2. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 13 a favor.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Real Cartagena finalizó con un empate 1-1 ante Cúcuta. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 10 goles y le han encajado 7 tantos.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Inter de Palmira28158435
7Real Cartagena231565411
9Quindío22156453

Horario Quindío y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

