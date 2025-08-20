Fútbol - Colombia - Segunda División
Quindío vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B
La previa del choque de Quindío ante Atlético FC, a disputarse en el estadio Armenia el sábado 23 de agosto desde las 16:00 horas.
Quindío recibirá a Atlético FC, en el marco de la fecha 7 de la Primera B, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 16:00 horas, en el estadio Armenia.
Así llegan Quindío y Atlético FC
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Patriotas FC. En los duelos previos, en 3 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Atlético FC viene de perder contra Real Cundinamarca por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 6 goles y recibieron 10.
Quindío no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 2 partidos jugados en el estadio Centenario de Armenia, sólo ha logrado empates.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Quindío con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 3 puntos (3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Cúcuta
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|3
|Orsomarso
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|11
|Atlético FC
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|15
|Quindío
|3
|6
|0
|3
|3
|-4
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Jaguares: 31 de agosto - 16:00 horas
- Fecha 9: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Orsomarso: 30 de agosto - 15:30 horas
- Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Horario Quindío y Atlético FC, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas