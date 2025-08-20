Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

La previa del choque de Quindío ante Atlético FC, a disputarse en el estadio Armenia el sábado 23 de agosto desde las 16:00 horas.

DataFactory .

20 de agosto de 2025, 3:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Quindío recibirá a Atlético FC, en el marco de la fecha 7 de la Primera B, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 16:00 horas, en el estadio Armenia.

Así llegan Quindío y Atlético FC

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Patriotas FC. En los duelos previos, en 3 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC viene de perder contra Real Cundinamarca por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 6 goles y recibieron 10.

Quindío no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 2 partidos jugados en el estadio Centenario de Armenia, sólo ha logrado empates.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Quindío con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 3 puntos (3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1565016
2Cúcuta1263305
3Orsomarso1163212
11Atlético FC56123-3
15Quindío36033-4

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 8: vs Jaguares: 31 de agosto - 16:00 horas
  • Fecha 9: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 8: vs Orsomarso: 30 de agosto - 15:30 horas
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Quindío y Atlético FC, según país

  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Buques de guerra de la Armada se convertirían en salas de audiencia judicial

2. Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

3. Polémica reacción de Morelos a la expulsión de Edwin Cardona en Libertadores: video arma controversia

4. ¿Por dónde pasa el huracán Erin hoy? Estas son las zonas de Estados Unidos afectadas por su trayectoria

5. Toman nueva decisión para encontrar a Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá: “Bastante inquieto”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.